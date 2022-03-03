النائب أسماء العاني تزور مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي (صور)

2022/03/03 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد

الشعبي، الخميس، عن زيارة النائب في

مجلس النواب العراقي أسماء

العاني لمقرها.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "النائب في مجلس النواب

العراقي أسماء الع

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