المرجع السيستاني يحدد غرة شهر شعبان

2022/03/03 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب المرجع الديني الاعلى السيد

علي السيستاني، السبت المقبل أول أيام

شهر شعبان.

وذكر المكتب، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "يوم غد الجمعة هو المُتمّم

لشهر رجب الأصب".

وأضاف المكتب أن "يوم

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