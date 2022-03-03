الأعرجي يحذر من خطورة بقاء الأطفال في مخيم الهول السوري

2022/03/03 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحذر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، من خطورة بقاء الأطفال في مخيم الهول السوري، فيما أعرب عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع المنظمات الدولية لترحيل الأطفال لبلدانهم.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، مديرة قسم حماية الطفولة في منظمة اليونسيف/ مكتب العراق، جونيتا ابضايا، والوفد المرافق لها".وأضاف، أن "الأعرجي استعرض مع وفد منظمة اليونيسيف في العراق، أبرز الملفات المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق، ودعمها في المجالات الإنسانية، فيما يخص الطفولة في العراق".وأكد الأعرجي أن "أكبر ضحايا الحروب والنزاعات هم من الأطفال والنساء، لما تخلفه تلك الحروب من صدمات للطفولة على وجه الخصوص"، مشيرا الى أن "بقاء الأطفال في مخيم الهول السوري يشكل خطرا كبيرا وقنابل موقوتة".وأثنى الأعرجي، على ما تقدمه منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة/ اليونيسيف، من مساعدة على ترحيل الكثير من الأطفال إلى بلدانهم، مؤكدا أن هذا الملف حساس ويحمل طابعا إنسانيا".وأبدى "استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال".من جانبها أشارت ابضايا إلى "التعامل بشفافية في إعادة الأطفال إلى بلدانهم"، لافتة إلى أن "هذا يحدث لأول مرة".

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