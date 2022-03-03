سياسي: امريكا تثير الازمة الاوكرانية للضرر بروسيا والكتلة الاقتصادية الاورواسيوية

2022/03/03 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد المحلل السياسي الامريكي بيل دوريس ، الخميس، ان الولايات المتحدة اثارت الازمة الاوكرانية من أجل إلحاق الضرر بروسيا وبالتالي بالكتلة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الناشئة بأكملها.وقال دوريس في مقابلة مع قناة ( برس تي في) ترجمتها وكالة /المعلومة/ ” اعتقد بالتأكيد أن الولايات المتحدة هي التي أثارت أزمة أوكرانيا من أجل […]

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