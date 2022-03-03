2022/03/03 | 20:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح تحالف من أجل الشعب، الذي يترأسه زعيم حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الخميس، مبادرة، لمعالجة الخلافات بين بغداد وأربيل.وشملت المبادرة التي طرحها التحالف، ثمان نقاط جاءت على النحو التالي: 1-أن تجعل كل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية قرار المحكمة الإتحادية فرصة لمعالجة وإنهاء المشاكل النفطية بطريقة لا تسبب أي […]

ظهرت المقالة من 8 نقاط..



تحالف “من أجل الشعب” يطرح مبادرة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل أولاً على ايرث نيوز.

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