بوتين: روسيا تواصل عملياتها ضد نازيين في أوكرانيا

2022/03/03 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا “حتى لا يهدد أحد أمن روسيا”، مؤكدا أن الشعب الروسي يفتخر بالقوات المسلحة.وشدد بوتين في كلمة للشعب الروسي على أن “العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط وبالالتزام التام بالجدول الزمني”.وأشار إلى أن “الجيش الروسي قدم ممرا […]

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