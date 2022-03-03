البنتاغون: روسيا على مشارف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وهذه حصيلة صواريخ موسكو

2022/03/03 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، أن القوات الروسية باتت على مشارف خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، مؤكدا عدد الصواريخ التي أطلقتها موسكو من جبهات متعددة.

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