2022/03/03 | 20:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت أولكساندرا أوستينوفا ،عضو البرلمان الأوكراني، في مقابلة لـCNN، عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية على روسيا، مشيرة إلى وجود "مساومة" حتى في هذا الجانب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة أوكرانية لـCNN: بوتين مريض نفسيًا وسيستمر مثلما فعل في جورجيا ومولدوفا وسوريا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولة أوكرانية لـCNN: بوتين مريض نفسيًا وسيستمر مثلما فعل في جورجيا ومولدوفا وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).