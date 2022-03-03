مدير جديد للشركة العامة للمدينة السياحية في الحبّانية

2022/03/03 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تكليف مدير جديد للشركة العامة للمدينة السياحية في الحبانية.

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وجاء في كتاب صادر عن الامانة العامة، تلقى "ناس" نسخة منه (3 آذار 2022)، انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، تقرر تكليف (مؤيد سليمان احمد مشوح) بمنصب مدير عام الشركة العامة للمدينة السياحية في الحبانية وكالة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار".

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