طبيب يوضح خطورة تنظيف الأذنين بالعيدان القطنية

2022/03/03 | 20:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الدكتور جيورجي شادرين، أن تنظيف الأذنين باستخدام عيدان قطنية يفتح “بوابة” لدخول العدوى المرضية، ويمكن أن يكون سببا لحدوث ثقب في طبلة الأذن.ووفقا له، “الصحيح- ألا تنظف أذنيك.لماذا يريد الشخص تنظيف أذنيه؟ فشمع الأذن (الصملاخ) عامل وقائي طبيعي ويمكن تشبيهه بطلاء السيارات، الذي يحميها من التآكل.وشمع الأذن يؤدي نفس […]

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