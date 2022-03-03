2022/03/03 | 20:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس .. تحذير من السفر براً هذه الليلة بسبب العاصفة الغبارية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس .. تحذير من السفر براً هذه الليلة بسبب العاصفة الغبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).