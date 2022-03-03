القوات الامنية تقتحم اخطر بساتين”ابي صيدا ديالى” لتعقب 20 مطلوبا

2022/03/03 | 20:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الخميس، ان قوات امنية مشتركة اقتحمت بساتين ابي صيدا ديالى لتعقب 20 مطلوب.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة( 20كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة مستمرة في تنفيذ عملية تعقب المطلوبين في بساتين ابي صيدا من عدة محاور وقامت باقتحام الاخطر منها في […]

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