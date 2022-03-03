عاصفة ترابية قوية تضرب كربلاء (فيديو)

2022/03/03 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة كربلاء المقدسة الان، عاصفة

ترابية قوية ضربت المدينة بعد مساء

اليوم.

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