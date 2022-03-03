ديالى تطمئن سالكي ثاني اهم الطرق البرية مع بغداد: نستبعد الخروقات الامنية

2022/03/03 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طمأن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس، سالكي ثاني اهم الطرق البرية مع بغداد.

وقال مدير ناحية كنعان(30كم شرق بعقوبة) مهدي الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "طريق ديالى- بغداد المعروف بالسياحي والذي يربط الجزء الشرقي للمحافظة بالعاصمة مرورا بمناطق بزايز كنعان وبهرز وصولا الى النهروان مؤمن من قبل القوات الامنية ونستبعد حدوث اي خروقات".

وأكد لـ"سالكي الطريق وخاصة الشاحنات والقوافل التجارية بأن الاوضاع مستقرة وليس هناك اي قلق"، مبينا أن "الاجهزة الامنية اعتمدت سلسلة خطط لتامين الطريق على مدار الوقت كونه ذو اهمية ستراتيجية في حركة النقل والتجارة بين محافظتين".

واشار الى "هناك بالفعل نشاط لخلايا داعشية في مناطق قريبة من الطريق لكن الاوضاع مستقرة وهناك انتشار واسع في السيطرات ونقاط المرابطة سواء اكانت ثابتة او متحركة".

ويعد طريق ديالى- بغداد المعروف بالسياحي بانه ثاني اهم الطرق البرية مع بغداد واغلب القوافل والشاحنات تسلكه كونه الاقرب الى العاصمة.

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