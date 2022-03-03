بعد الأنبار وكربلاء.. العاصفة الترابية تغطي اجواء النجف وبابل (صور)

2022/03/03 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجفغطت أجواء محافظتي النجف وبابل، مساء اليوم الخميس، عاصفة ترابية كبيرة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان "عاصفة ترابية اجتاحت محافظتي النجف وبابل وحجبت الرؤية في عموم مدن المحافظتين".

وكانت العاصفة ضربت كل من محافظتي الانبار وكربلاء.

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