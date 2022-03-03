نقابة المعلمين تكشف عن وجود اكثر من 250 ألف محاضر يعملون بالمجان

2022/03/03 | 20:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت نقابة المعلمين، الخميس، عن آخر المستجدات بشأن توزيع قطع الأراضي للكوادر التدريسية، فيما أكدت وجود أكثر من 250 ألف محاضر يعملون بالمجان.وقال نقيب المعلمين، عباس السوداني، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “التعليم الالكتروني الذي أصبح عن بعد بسبب جائحة كورونا، أثر سلباً على المستوى التعليمي للطلبة والتلاميذ، لاسيما الصفوف الأولى”، مبيناً […]

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