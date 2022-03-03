جارة أوكرانيا تقدم طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

2022/03/03 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت مولدافيا، الخميس، بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على ما أعلنت رئيسة هذا البلد المجاور لأوكرانيا، بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي.

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