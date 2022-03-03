2022/03/03 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن العمليات العسكرية ستتواصل في أوكرانيا، إلى مواجهة متظاهرين في مدينة ميليتوبول مركبات عسكرية روسية، محاولين صدها وسد طريقها بأي شيء ممكن...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: بوتين يؤكد استمرار "غزو أوكرانيا".. ومحمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي: "يجرحني") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: بوتين يؤكد استمرار "غزو أوكرانيا".. ومحمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي: "يجرحني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).