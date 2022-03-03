تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بسبب انتصار “الريدز”

2022/03/03 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن نادي مانشستر يونايتد تأجيل مباراته أمام ليفربول ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد بلوغ “الريدز” الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.وجاء تأهل ليفربول على حساب ضيفه نوروتش سيتي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب “إنفيلد”.وقال […]

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