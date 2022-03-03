وفد عراقي - سوري يبحث خطة الربط السككي من القائم إلى ميناء طرطوس

2022/03/03 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مدير عام شركة السكك العراقية، طالب الحسيني، الخميس، مع نظيره السوري، تعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن إمكانية تفعيل الربط السككي بين البلدين.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 آذار 2022)، إنه "ترأس مدير عام شركة السكك في وزارة النقل طالب جواد كاظم الحسيني والوفد المرافق له اجتماع مع مدير عام السكك الحديد السورية في حلب نجيب الفارس لبحث التعاون المشترك بين البلدين".

وأوضح الحسيني أن "هذا الاجتماع، جاء بناءً على توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد في حلب مناقشة اهم سبل التعاون المشترك بين البلدين بتبادل الخبرات والتدريب والتطوير وتفعيل الربط السككي بين الجانبين وتامين المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة من خلال التنسيق المشترك مع الاخذ بنظر الاعتبار تفعيل محاضر الاجتماعات السابقة بين سكك العراق وسكك سوريا من جانب الربط السككي بينهما".

وناقش المجتمعون، "المقترح السوري لمد خط السكة الرابط من القائم مرورا بمنطقة البوكمال داخل الأراضي السورية وصولاً الى حمص والشرقية بمسافة 270 كم ومنها إلى ميناء طرطوس المطل على البحر المتوسط".

وبحسب البيان، فإن "المباحثات ستستمر للفترة المقررة لإجراء التسويات والمستحقات المالية بين الشركة العامة لسكك حديد العراق والمؤسسة العامة للخطوط الحديد السورية لايجاد الحلول والمعالجات المناسبة بين البلدين".

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