2022/03/03 | 21:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EEdYllzl8UY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاتب والاعلامي - مجاشع التميمي - قرار المحكمة الاتحادية جاء لصالح أطراف الأغلبية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاتب والاعلامي - مجاشع التميمي - قرار المحكمة الاتحادية جاء لصالح أطراف الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).