أوكرانيا: توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار فيها

2022/03/03 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك عن التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسي حول إقامة ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا بأوكرانيا ووقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت.وقال بودولياك في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروس، اليوم الخميس إن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الإنسانية.وأوضح […]

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