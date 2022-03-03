جامعة سامراء تتصدر المركز الاول بين الجامعات المستحدثة

2022/03/03 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

تصدرت جامعة سامراء المركز الاول بين الجامعات المستحدثة وفق التصنيف الذي اطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.

واوضح رئيس جامعة سامراء صباح علاوي لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ان "عدد الجامعات الحكومية المستحدثة يبلغ 14 جامعة، فيما يصل عدد الجامعات والكليات الأهلية المستحدثة الى أكثر من 40 جامعة وكلية مستحدثة".

واضاف ان "تصدر جامعة سامراء للجامعات والكليات المستحدثة وفق تصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعكس جدارة الجامعة التي تفوقت ايضا على عدد من الجامعات العريقة، ومنها جامعة الموصل وجامعة الانبار وجامعة كركوك وغيرها من الجامعات العريقة"، مبينا ان "جامعة سامراء حلت بالمرتبة السادسة عشرة على مستوى الجامعات، متقدمة بذلك على جامعات عريقة".

واكد ان "هذا التصنيف يمنح ادارة جامعة سامراء حافزا اكبر من اجل بذل المزيد من العطاء العلمي والاكاديمي"، مشيرا الى ان "جامعة سامراء سبق لها الدخول في تصنيفات عالمية، منها التصنيفات البريطانية والروسية وغيرها، وحققت في بعضها مراتب متقدمة".

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