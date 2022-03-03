2022/03/03 | 21:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بن سلمان: الحرب الأمريكية في العراق منحت المتطرفين فرصة سانحة والشيخ عبد الوهاب ليس السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/03 | 21:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بن سلمان: الحرب الأمريكية في العراق منحت المتطرفين فرصة سانحة والشيخ عبد الوهاب ليس السعودية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بن سلمان: الحرب الأمريكية في العراق منحت المتطرفين فرصة سانحة والشيخ عبد الوهاب ليس السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).