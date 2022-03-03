على أثر مقتل جندي بنزاع عشائري.. زخم مروري ونقاط تفتيش بمنطقة الشعب (صورة)

2022/03/03 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشهدت احياء منطقة الشعب، مساء اليوم الخميس، اختناقات مرورية شديدة امتدت لعشرات الأمتار لنصب القوات الأمنية نقاط تفتيش بمداخل ومخارج المنطقة على اثر مقتل جندي بنزاع عشائري.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان "نزاع عشائري بمنطقة جمعيات الديوان في منطقة الشعب تسبب بمقتل جندي خلال محاولتهما السيطرة على النزاع".

وأضاف ان "تعزيزات عسكرية وصلت الى منطقة الشعب فيما فرضت القوات الأمنية طوقا امنيا حول المنطقة"، مشيرا الى انه "تم نصب نقاط تفتيش امنية بمداخل ومخارج المنطقة بحثا عن مطلوبين متهمين بالاشتراك في النزاع العشائري".

ولفت الى ان "المنطقة شهدت زخم مروري خانق امتدت لعشرات الأمتار في الطريق الرئيسي الرابط بين ديالى وبغداد فضلا عن شوارع الصحة وعدن والبنوك".

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