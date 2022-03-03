لا بديل بمرشحنا.. موقف كردي يوسع فجوة خلافات البارتي واليكتي لرئاسة العراق

2022/03/03 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبوله بمقترح البارتي بشأن تولي احد قياداته منصب رئيس الجمهورية فيما يتم اعطاء الاتحاد وزارات سيادية والنائب الثاني لرئيس البرلمان.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي لـ(بغداد اليوم)، ان "منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى التوافق الشيعي فلا الإطار والاتحاد وحدهم يستطيعون تمرير الرئيس ولا التحالف الثلاثي وحدهم يستطيعون ذلك".

ورأى انه "من المستحيل ان يكون للعراق رئيسا مالم يتوافق الشيعة بينهم ليكتمل النصاب بثلثي البرلمان بغض النظر ان كان الرئيس من الاتحاد او الديمقراطي او مستقل فلن يمرر دون التوافق الشيعي الشيعي".

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