بعد انتهاء الثانية.. روسيا وأوكرانيا تتفقان على جولة مباحثات ثالثة

2022/03/03 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك، اليوم الخميس، عن التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسي حول إقامة ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا بأوكرانيا ووقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت.

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