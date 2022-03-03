رئيس الليغا يهاجم رؤساء برشلونة والريال ويوفنتوس: أكذب من بوتين

2022/03/03 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الخميس، أنه سئم من الحديث عن الدوري السوبر الأوروبي الانفصالي، متهمًا رؤساء الأندية الثلاثة الملتزمة به بالعيش في "عالم آخر"، فيما اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنهم "يكذبون أكثر من فلاديمير يوتين" الرئيس الروسي.

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