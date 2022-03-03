روسيا وأوكرانيا يتفقان على إمكانية وقف إطلاق مؤقت للنار

2022/03/03 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس وفد روسيا المفاوض، اليوم الخميس، انه جرى اتفاق مع وفد كييف على إنشاء ممرات آمنة للمدنيين وإمكانية وقف إطلاق نار مؤقت.وقال رئيس الوفد، ان “الاتفاقات التي توصلنا إليها مع الجانب الأوكراني تقدم مهم، وبحثنا بشكل مفصل القضايا الإنسانية والمسائل العسكرية ومستقبل التسوية السياسية”.

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