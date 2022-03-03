محمد بن سلمان يكشف عن الرياضة والمسلسلات والموسيقى المفضلة ومتابعته للسوشيال ميديا

2022/03/03 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جزء من حواره مع مجلة "ذا أتلانتيك" The Atlantic، عن كيفية قضاء وقته خارج ساعات العمل وهواياته الشخصية ومتابعته لوسائل التواصل الاجتماعي ورياضته المفضلة.

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