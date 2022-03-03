العراق يحذّر اليونسيف من بقاء الأطفال في مخيم الهول السوري: قنابل موقوتة

2022/03/03 | 21:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

حذّر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يوم الخميس 3 آذار/مارس 2022 من خطورة بقاء الأطفال في مخيم الهول السوري.

قال إن بقاء الأطفال في مخيم الهول السوري يشكل خطرًا كبيرًا وقنابل موقوتة

جرى ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في مكتبه مديرة قسم حماية الطفولة في منظمة اليونسيف/ مكتب العراق، جونيتا ابضايا، والوفد المرافق لها.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للأعرجي فأنّ الأخير "استعرض مع وفد منظمة اليونيسيف في العراق، أبرز الملفات المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق، ودعمها في المجالات الإنسانية، فيما يخص الطفولة في العراق".

وقال الأعرجي إنّ "أكبر ضحايا الحروب والنزاعات هم من الأطفال والنساء، لما تخلفه تلك الحروب من صدمات للطفولة على وجه الخصوص"، مشددًا على أن "بقاء الأطفال في مخيم الهول السوري يشكّل خطرًا كبيرًا وقنابل موقوتة".

وأشاد الأعرجي بحسب بيان مكتبه "على ما تقدمه منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة/ اليونيسيف، من مساعدة على ترحيل الكثير من الأطفال إلى بلدانهم"، مؤكدًا أن "هذا الملف حساس ويحمل طابعًا إنسانيًا"، كما أبدى "استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال".

من جانبها أشارت ابضايا إلى "التعامل بشفافية في إعادة الأطفال إلى بلدانهم"، مؤكدة أن "هذا يحدث لأول مرة".

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