الرئيس الأوكراني لبوتن: اجلس للتفاوض .. أنا لا أعض

2022/03/03 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتن، للجلوس معا وإجراء محادثات، بينما حث الغرب على تقديم مساعدة عسكرية أقوى لأوكرانيا لمواجهة الغزو الأوكراني.

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وفي إشارة ساخرة للمائدة الطويلة التي استخدمها بوتن في اجتماعاته مؤخرا مع قادة أجانب ومسؤولين روس، قال زيلينسكي: "إجلس معي للتفاوض، فقط ليس على بعد 30 مترا.



أنا لا أعض.



ما الذي تخشاه؟".

خلال مؤتمر صحفي الخميس، أضاف زيلينسكي أن احتمالات إجراء جولة أخرى من المباحثات بين مفاوضين روس وأوكرانيين لا تبدو مشجعة، لكنه أكد على الحاجة للتفاوض، مشيرا إلى أن "أي كلمات أهم من الطلقات".

وقال إن العالم كان أبطأ من اللازم في تقديم الدعم لأوكرانيا وحث القادة في الغرب على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لمنع وصول الطائرات الحربية الروسية.

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