الكهرباء تتحدث عن

2022/03/03 | 21:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

عزمها الوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغا واط،

ضمن خطتها لفصل الصيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى،

في تصريح صحافي، إن "الوزارة لديها خطة

لفصل الصيف، تتمثل بزيادة

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