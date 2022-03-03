تراجع كبير بأسعار النفط بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات

2022/03/03 | 21:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط، مساء اليوم الخميس،

تراجعا بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ

تسع سنوات.

حيث سجلت أسعار خام برنت 111.79 دولار

للبرميل بتعاملات البورصة العالمية

مساء اليوم.

وسجلت أسعار النفط صعودها، صباح

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