لبنان.. القبض على امرأة قتلت زوجها لنيته الارتباط بأخرى

2022/03/03 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت السلطات الأمنية المختصة في لبنان اعتقال امرأة سورية بتهمة قتل زوجها، عقب علمها بأن الأخير كان ينوي الارتباط بزوجة أخرى، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضح بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه في 25 فبراير الماضي، تقدمت امرأة سورية تقيم في مدينة زحلة وتدعى "ع.ر" ببلاغ يفيد باختفاء زوجها الذي يحمل الجنسية السورية منذ ثلاثة أيام.

وتباع البيان : "على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف مصير المفقود".

وبنتيجة المتابعة الميدانية المكثفة، "اشتُبه بضلوع زوجته بأمر اختفائه، وذلك بالاشتراك مع شقيقها".

وبعد اعتقال الزوجة وشقيقها، يوم الأربعاء، في أحد مخيمات اللجوء قرب بلدة بر إلياس، اعترف الاثنان بقتل الضحية عن سابق تصور وتصميم.

وأوضح المتهمان أنهما ضربا الضحية بآلة حادة على رأسه أثناء نومه، ومن ثم أقدما على طعنه طعنات عدّة بسكين، ليقوما لاحقًا برميه في داخل حفرة أعدّاها مسبقا".

وبررت المرأة جريمتها بسبب علمها "بنيّة المغدور بالزواج من امرأةٍ ثانيةٍ، بالإضافة إلى قيامه بإيذاء أولاده وضربهم بشكل مستمر" بحسب بيان شعبة المعلومات.

وأشار البيان إلى أنه "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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