2022/03/03 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الترابية تغطي سماء بغداد

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