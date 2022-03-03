2022/03/03 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر سياسية، اليوم الخميس، عن نية الاتحاد الوطني الكردستاني تقديم مرشح بديل لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني سيجتمع بعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يفكر بطرح مرشح بديل عن برهم صالح، للتوافق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد ترجيحات بعدم تمرير المرشح الحالي داخل البرلمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني يطرح مرشحاً جديداً لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني يطرح مرشحاً جديداً لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).