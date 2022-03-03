سوني تجد منافساً لها في عالم ألعاب الفيديو

2022/03/03 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة Amazon أنها بدأت بتوفير خدمة Luna السحابية لألعاب الفيديو التي يتوقع لها أن تشكل منافسة لخدمات سوني الشبيهة.وأشارت Amazon إلى أنها كانت قد كشفت عن هذه الخدمة عام 2020، لكنها وفرتها حينها لعدد محدد من المستخدمين لاختبارها، واليوم باتت متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة، ويفترض أن تصل لعدة بلدان أخرى […]

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