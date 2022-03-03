في اتصال مع بوتين.. محمد بن سلمان يبدي استعداد السعودية

2022/03/03 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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