السليمانية.. ضبط 4 متهمين بتعذيب مواطن وتصويره

2022/03/03 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة قضاء رابرین التابعة لمحافظة السليمانية، الخميس، اعتقال 4 أشخاص بتهمة تعذيب مواطن، وتصويره بهدف الابتزاز.

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وقال بيان المديرية، تلقى "ناس" نسخة منه (3 آذار 2022)، أن "مواطناً حضر إلى قسم شرطة مكافحە جريمة رابرین، وقام بتقدیم شكوی بشأن قیام أربعة أشخاص بتعذيبه والقيام بتصويره أثناء عملية التعذيب".

وأضاف البيان أن "هؤلاء الأشخاص طالبوا ضحيتهم بـ 15 ألف دولار أمريكي مقابل عدم نشر الفيديو فيما بعد"، مؤكداً أن "إدارة شرطة القضاء باشرت بالتحقيق والمتابعة بعناية وبعد الحصول على المعلومات اللازمة، تمكنت من ضبط 4 مجرمين مع هواتفهم المحمولة".

وأشار إلى أنه "بعد التحقيق معهم، اعترف المتهمون بارتكاب الجرائم أمام القاضي، وقرر إيقاف المجرمين وفقا للمادة 432 وحجز هواتفهم المحمولة".

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