تحذير اممي من مجاعة في الشرق الأوسط والعالم

2022/03/03 | 22:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ما سيتسبب بحدوث مجاعة وذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا.قال جيلبرت هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في بيان صدر اليوم الخميس، إن “الأحداث في أوكرانيا ستنعكس عواقبها على جميع قارات العالم، على وجه الخصوص، هناك خطر حدوث تدهور في […]

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