التجارة: لدينا خزين غذائي استراتيجي يقينا آثار الحرب الروسية الأوكرانية

2022/03/03 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعراق مذكرات تفاهم مع كندا والولايات المتحدة وأستراليا.

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