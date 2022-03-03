الكهرباء: 3 وزراء عراقيين سيزورون إيران لحل مشكلة تدفقات الغاز

2022/03/03 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن وفوداً عراقية رفيعة تضم 3 وزراء ومسؤولين آخرين ستزور إيران قريباً، بهدف الاتفاق على آلية لإعادة تدفقات الغاز ودعم الشبكة الوطنية بكميات إضافية من الطاقة استعداداً لفصل الصيف، فيما وضعت اشتراطات لتحقيق زيادة بساعات التجهيز.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للعراقية الإخبارية، اليوم الخميس، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بموجب الدعم الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء تم إعداد خطة مبكرة منذ نهاية العام الماضي لتحسين ساعات التجهيز ونعول على دخول محطات توليدية جديدة مع إكمال الصيانات الدورية وأيضاً أدخلنا خطوطا استراتيجية رابطة بين المحافظات".وتابع أن "هنالك محطات تحويلية وثانوية وتم فك اختناقات التوزيع وزيادة المغذيات وهذه كلها نتوقع من خلالها حصول زيادة بساعات التجهيز في الصيف المقبل مع توفر الاشتراطات المطلوبة أيضاً".وحول هذه الاشتراطات أوضح موسى أن "الأمر مشروط بالتخصيصات المالية لدعم قطاع التوزيع وتقديم سيولة مالية لصالح وزارة الكهرباء لباقي القطاعات فضلاً عن انجاح الخطة الوقودية، ويفترض أن يتوفر ذلك قبل فصل الصيف ومنذ الآن".وأشار إلى أن "هناك خطوطاً وصلت فيها نسبة الإنجاز إلى 87% وتحتاج للمزيد من الأموال لتكتمل قبل حلول الصيف، وأيضا معالجة موضوع المناطق العشوائية المتاخمة للشبكات والتي تشكل أحمالاً إضافية".وأكد أن "وزير الكهرباء المكلف عادل كريم أشعر مجلس الوزراء بضرورة توفير الأموال من الآن استعداداً لفصل الصيف ولتحقيق هدف تحسين ساعات التجهيز".وبخصوص تدفقات الغاز الإيراني قال، إن "انحسار التدفقات ما زال مستمراً، ويفترض أن تجهز إيران العراق يومياً بما لا يقل عن 45 مليون متر مكعب وما زال التجهيز بحدود 8 ملايين فقط، ونحن لدينا إمكانية لإضافة 8000 ميكاواط للشبكة الوطنية لكن شريطة توفر إمدادات الوقود".وكشف عن أن "وفودا عراقية رفيعة المستوى ستزور إيران ممثلة بوزراء الكهرباء والمالية والنفط ومدير عام المصرف العراقي للتجارة، بهدف إيجاد حلول لإعادة تدفق كميات الغاز التي يحتاجها العراق".وأضاف، أن "ما أحدثه تقليل تدفقات الغاز نجحنا بالتعامل معه بموجب الخطة الطارئة وساعدنا بذلك تحسن حالة الطقس، لكننا مقبلون على تحد كبير في فصل الصيف ويجب أن تتوفر جميع المقومات لنزيد ساعات التجهيز في موسم الذروة".

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