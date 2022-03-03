إيجابية أولى منذ 2014.. زيادة إنتاج النفط وارتفاع سعره قد ينعشا آمال شعب العراق - عاجل

2022/03/03 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداوضح الخبير النفطي صباح علو، اليوم الخميس، مدى تأثير قرار منظمة اوبك بزيادة الانتاج النفطي بواقع 400 الف برميل على العراق.

وقال علو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تأثير قرار منظمة اوبك بخصوص زيادة الانتاج النفطي بمقدار 400 ألف برميل ابتداءاً من شهر نيسان المقبل سيكون ايجابياً للعراق ويزيد الواردات النفطية وتعويض ما خسره في العام 2020 اثناء انخفاض الاسعار نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

واضاف، أن "هذه الزيادة جاءت في وقت ارتفاع اسعار النفط والتي ستسمر في الارتفاع وقد تصل في منتصف العام الحالي الى أكثر من 150 دولار للبرميل امر ايجابي بالنسبة للعراق"، مشيرا الى ان "اسباب ارتفاع النفط هو انحسار تأثير جائحة كورونا على مستوى العالم وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية".

ولفت الى ان "اتخاذ منظمة اوبك قرارا بزيادة الانتاج هو بسبب زيادة الطلب والعمل على ما خسرته في العام 2020 وبداية 2021"، مبينا انه "في حال اتخذت روسيا قرارا بقطع الغاز والنفط عن اوروبا فلن تتمكن الدول المنتجة وابك+ والولايات المتحدة الأمريكية تعوض ما قيمته 40% من الطاقة التي تستوردها اوربا من روسيا".

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