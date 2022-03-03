تفكير الحكومة بالشعب لا يتجاوز 50%.. تحالف سياسي يتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار

2022/03/03 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن تفكير الحكومة بالشعب لا يتجاوز 50%.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع في العراق اصبح مربكاً من جميع النواحي اقتصادياً وسياسياً وامنياً وهو ما يؤشر الى اتجاه البلاد نحو المجهول".

وأضاف، أن "الشعب العراقي يطالب ويراقب اعادة سعر الصرف بينما تنهمك الكتل السياسية في الخلافات غير المجدية وتفكيرها بمصلحة الشعب لا يتجاوز 50%".

وبين أن "حكومة تصريف الأعمال تدير البلاد كأنها حكومة دائمة وهذا الامر له انعكاسات سلبية ومخالفات دستورية يجب ان تحصل".

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