2022/03/03 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QkyjKXUMasw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع الناس | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع الناس | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).