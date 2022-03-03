2022/03/03 | 22:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PoKq-DpYWiI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. المؤشر البياني لإصابات كورونا يرتفع وتلميحات باتخاذ إجراءات صارمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. المؤشر البياني لإصابات كورونا يرتفع وتلميحات باتخاذ إجراءات صارمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).