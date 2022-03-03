فيديو مروّع.. لحظة القصف الروسي الذي تسبب بمذبحة تشيرنيغيف

2022/03/03 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مقاطع مصورة، الخميس، اللحظات الأولى لاستهداف طائرات روسية مبان سكنية في مدينة تشيرنيغيف شمالي أوكرانيا، في هجوم أوقع نحو 33 قتيلا.

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