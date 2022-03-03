زيلينسكي يوجه دعوة تفاوض لبوتين: اجلس وتحدث معي.. أنا لا أعض

2022/03/03 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمقابلته والتفاوض بشأن إنهاء الغزو الروسي على بلاده.

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