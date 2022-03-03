2022/03/03 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استمر سعر الذهب مساء الخميس في الارتفاع، وفقا لبيانات التداول.فيما لا يزال الطلب على الأصول مرتفعًا في ضوء التوترات الدولية بشأن الوضع في أوكرانيا.واعتبارًا من 17.55 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 10.25 دولارًا، أو بنسبة 0.54٪، ليصل إلى 1932.8 دولارًا للأونصة.وارتفعت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار أسعار الذهب بالارتفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار أسعار الذهب بالارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).